«Торпедо» — СКА, четвёртый матч. Эту пилюлю можно проглотить

Ларионов сказал, что в матчах с петербуржцами его команда старается, но все усилия уходят вникуда. Получится на этот раз?

22 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех нижегородцев оценён экспертами в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Торпедо» — СКА 22 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Торпедо» Нижний Новгород — СКА Санкт-Петербург (22.03.2023)

На 22 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы две встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить четвёртому матчу между «Торпедо» и СКА. Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу армейцев.

Переезд серии в Нижний Новгород оказался для подопечных Игоря Ларионовым отнюдь не спасательным кругом. В Санкт-Петербурге команда боролась и старалась, но удача была на стороне СКА (2:1 ОТ и 5:4). Дома «Торпедо» тоже проиграло (0:4), Дмитрий Николаев отразил 38 бросков и сделал второй шат-аут в плей-офф.

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Алексей Кручинин считает, что команда вела себя робко в первом периоде. Пропустив две шайбы, хозяева побежали отыгрываться, однако пропустили ещё столько же. В итоге выиграли армейцы всухую — 4:0. Моменты были, но шайба не шла.

Статистика бросков 38:24 в пользу «Торпедо», а вбрасывания петербуржцы выигрывали чаще — 36:30. СКА очень много удалялся — 14 штрафных минут. Однако даже это не помогло нижегородцам. Счёт в серии 0-3, и отступать некуда, ведь впереди важнейшая игра.

Ларионову придётся проделать огромную работу, ведь психологически молодые хоккеисты могут уступать опытным петербуржцам. В первых двух матчах нижегородцы были заряжены на победу, и поэтому результаты были близкими. В последней встрече они проиграли с разгромным счётом и могли просесть морально.

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В остальном «Торпедо» не слабее соперника, а где-то даже сильнее. Не ждём что хозяева отойдут от атакующего хоккея, который является основным козырем. Однако ожидаем, что клуб выйдет с совсем другим настроением, ведь поражение будет означать вылет из плей-офф.

В четвёртой игре ждём, что в основное время команды сыграют вничью. В овертайме удача может повернуться лицом к «Торпедо». Молодой состав, который постоянно мотивирован доказывать. Ларионов умный стратег и наверняка что-то придумает.

«Торпедо» пойдёт ва-банк. Поэтому, думается, команда упрётся. Рекомендуем вариант ставки на то что хозяева не проиграют и тотал больше 4.5 шайбы за 2.80.

Игорь Ларионов верит, что команда ещё пошумит. В последнем интервью Профессор отметил, что матчи с СКА — это пилюля, которую сложно проглотить. Вроде всё делают правильно, но усилия уходят вникуда.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 22 марта 2023 года

«Торпедо» не помогли родные стены, и даже психологически гости оказались готовы лучше. Счёт в серии 3-0 в пользу СКА, и теперь отступать хозяевам некуда, нужно во что бы то ни стало выгрызать победу. Игорю Ларионову придётся непросто, но нужно настроить команду на нужный лад. Дома и стены помогают, поэтому поверим, что интрига вернётся в серию и «Торпедо» не проиграет на этот раз.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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