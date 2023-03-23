Иран — Россия: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Иран — Россия.

Ставка: ничья за 3.20.

«Сборная Ирана после выступлений на недавнем чемпионате мира в Катаре пока что не играла и находится, вероятнее всего, в не самых свежих кондициях. На ЧМ команда показала характер и смогла завершить групповой этап на третьей строчке, лишь в заключительном туре уступив право на выход из квартета американцам. Иранцы довольно хорошо организованы и отличаются высокой дисциплиной, имея исполнителей достаточно высокого уровня во всех линиях. Футболисты выступают преимущественно в родном первенстве страны, но есть и легионеры, имеющие практику в европейских клубах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Россия и сама уже очень давно не играла в официальных встречах и пока перебивается исключительно контрольными спаррингами. Сборная невзрачно провела свои последние матчи с Таджикистаном и Узбекистаном, ни разу не сумев отличиться в этих встречах. Однако россиянам оба раза удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и порадовать болельщиков качеством обороны.

На мой взгляд, в этой паре встретятся два равных оппонента, шансы сторон на успех примерно одинаковы. И те, и другие довольно длительное время не имели практики, хотя на клубном уровне игроки уже набрали тонус и готовы проявить себя за сборные. Я считаю, что стоит ждать не слишком интенсивного футбола, немалого количества силовых единоборств и ничейного итогового счёта, учитывая силу команд и их текущие кондиции», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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