Португалия — Лихтенштейн: прогноз Константина Генича на игру отбора Евро-2024 23 марта

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн в квалификации Евро-2024.
Ставка: победа Португалии в первом тайме с форой (-2) за 1.70.
«Ушел Фернанду Сантуш в отставку, он возглавил сборную Польши. Теперь новый тренер у португальцев – Роберто Мартинес, знакомый нам всем по работе со сборной Бельгии.
Первый матч с новым тренером — важный. Помним, что последний матч для португальцев завершился поражением от марокканцев на чемпионате мира – 0:1. А здесь матч в Лиссабоне – на «Жозе Алваладе». Криштиану Роналду вызван, как бы там многие ни прогнозировали. И состав у португальцев наимощнейший. В этой группе они будут играть сами с собой. Понятно, что там есть Словакия, Люксембург, с которым Португалия сыграет в следующем туре. Но Португалия – фаворит.
Здесь португальцы постараются сразу заявить о себе с новым тренером. Лихтенштейну не поздоровится. Последние четыре матча он играл со скромными соперниками в Лиге наций и даже там не забивал Андорре, Латвии и Молдавии. Сильно сомневаюсь, что Лихтенштейн сможет забить Португалии. Скорее всего, если настрой португальцев будет соответствующим, всё будет предрешено в первом тайме.
Я бы взял победу Португалии в первом тайме с форой (-2) за 1.7. Гол Криштиану Роналду тоже рассмотрел бы», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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