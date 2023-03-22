Португалия — Лихтенштейн. Криштиану Роналду и Роберто Мартинес поладят

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Лихтенштейн. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам: ставки на победу Криштиану Роналду и компании принимаются с коэффициентом 1.01. Успех гостей оценён экспертами в 59.00. Ставки на ничью принимаются за 25.00.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Лихтенштейн 23 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Португалия — Лихтенштейн точно получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 13.00. Поставить на «обе забьют» можно за 5.30. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Лихтенштейн (23.03.2023)

Португалия примет Лихтенштейн на старте квалификации Евро-2024 в группе J. Португальцы проиграли Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022, после чего решились на перемены. Сборную покинул Фернанду Сантуш, а вместо него в команду пригласили экс-наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Тот на коренные перемены сразу не решился: Криштиану Роналду по-прежнему в составе. Мартинес дипломатично высказался о том, что не будет смотреть в паспорта игроков. Что ж, посмотрим, к чему это приведёт португальцев.

Португалия обычно легко проходит отборы на чемпионаты Европы. Они выиграли 12 из 15 последних матчей квалификации, одержав в последних шести матчах пять побед. В семи последних домашних матчах отбора на чемпионат Европы португальцы выиграли пять раз, пропустив лишь один мяч в пяти играх.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что до Лихтенштейна, то эта команда — одна из слабейших во всём отборочном турнире. К этой игре гости подходят с ужасной серией из 13 поражений подряд. Более того, в этих играх Лихтенштейн забил лишь один мяч. А в шести из семи последних своих матчей команда пропускала как минимум дважды.

Если говорить об отборочных турнирах чемпионатов Европы, то Лихтенштейн не может выиграть уже 16 матчей, уступив в 13 из них. Лучше соперника для дебюта Роберто Мартинеса не придумать. Португалия покуражится и забьёт много. Поставим на победу португальцев с форой (-5.5). «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.73. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа Португалии с форой (-5.5) за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 6.43.

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