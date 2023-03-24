«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 1.89.

«Со второй попытки «Ак Барс» таки решил задачу-минимум на выездную часть серии и практически решил саму серию. Решил в первую очередь потому, что «Адмирал» в Казани играет не очень. И если приморцы уже проиграли там два матча, то вероятность того, что они в том же самом месте выиграют следующие две игры, крайне ничтожна. А без этих побед проход в следующий этап Кубка Гагарина невозможен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победой в четвёртом матче «Ак Барс» процентов на 80 обезопасил себя от второй в течение недели поездки на Дальний Восток. Которая сказалась бы не столько на этой серии, сколько на следующей. А вот мотивация не ехать туда до сих пор сохранилась, поэтому рубиться в пятом матче «большие татары» будут всерьёз.

Жаль только, что победой в пятом матче и, следовательно, в серии «Ак Барс» лишает всё цивилизованное человечество увлекательного и захватывающего финала «Локомотив» — «Адмирал». После которого, уверен, хоккейную лавочку в России можно было бы закрывать на большой амбарный замок.

Как видите, прогноз сформировался сам собой. В пятом матче, как и во всех предыдущих, «Адмирал» будет «сушить» всё, до чего сумеет дотянуться. И голевого водопада в нём ждать не следует, тотал выше 5.5 точно не уйдёт. А победит в итоге «Ак Барс», который один раз в этом Кубке Гагарина на Дальний Восток слетал и теперь готов убить и зарезать любого, кто попытается отправить его туда во второй раз в течение одной недели», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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