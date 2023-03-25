Испания — Норвегия: прогноз Егора Титова на игру отбора Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Норвегия в квалификации Евро-2024.
Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.53.
«У Испании новый главный тренер, которого я не так хорошо знаю. Но вряд ли испанцы отойдут от своей типичной манеры. Скорее всего, они продолжат играть в контроль, будут доминировать. Всё-таки пришедший специалист работал с испанскими сборными разных возрастов, где также проповедуется держание мяча.
Новые лица есть в испанской сборной, причём во всех линиях, но посмотрим, кто появится в стартовом составе. Капитаном сделали Морату, значит, тренер в него верит. У Луиса Энрике он чаще выходил с лавки.
В воротах, скорее всего, будет Кепа, раз его пригласили. В атаке и центре поля вариантов много.
От норвежцев все ждут прорыва. Там есть Холанд, есть Эдегор, проводящий великолепный сезон в «Арсенале». Вообще команда очень приличная по именам, если брать атаку и среднюю линию, в защите не так всё здорово. Проблема в том, что Холанд не сыграет. Есть Серлот из «Сосьедада», но с ним испанские защитники прекрасно знакомы, это не такая угроза.
Я думаю, испанцы будут воодушевлены приходом нового тренера. Все будут мотивированны и постараются начать с яркой победы. Мяч норвежцы будут получать изредка. Не уверен, что они смогут продержаться под таким давлением, как марокканцы на чемпионате мира. Ставлю на Испанию с форой (-1)», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 7.28.
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