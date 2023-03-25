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ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч 2-го раунда Кубка Гагарина

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч 2-го раунда Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.34.

«Сейчас в «Локомотив» мало кто верит. Если, конечно, не считать самих хоккеистов и болельщиков ярославской команды.Однако серию волжане вполне могут и продлить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-первых, у ЦСКА нет явного преимущества, победы даются «армейцам» с большим трудом – 2:0, 3:2, 3:1. Во-вторых, «железнодорожники» ещё явно не показали весь свой потенциал. Я имею в виду надёжную оборону подопечных Игоря Никитина. Да и Исаев должен же «засушить» свой второй матч в плей-офф!

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
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ЦСКА же в предыдущем раунде Кубка Гагарина показал, что команда стабильностью не блещет. Плюс, как ни крути, а мотивация в предстоящей игре у «Локомотива» будет выше. И гости возьмут верх с трудом и в упорной борьбе. И серия вернётся в Ярославль. Победа «Локомотива» в матче», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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