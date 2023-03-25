ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру второго раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

«Вот и в этой серии всё стало предельно ясно, даже несмотря на то, что ЦСКА до сих пор остаётся единственной командой КХЛ, умудрившейся проиграть серию до четырёх побед со счёта 3-0. Но в этой серии уже не 3-0, да и соперник совсем не такой, как был тогда. «Локомотив» ушёл от той размашистой, я бы даже сказал, раскидистой игры, которую он вдруг ни с того ни с сего показал в третьем матче (так, что обалдели даже армейцы) и которая помогла им одержать единственную победу в этой серии. Можно сказать, что «Локомотив» вновь спрятался в свою защитную раковину, а красно-синие хорошо знают, как оттуда выковыривать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что с пятым матчем всё понятно. Переходить на более атакующий хоккей, да ещё в гостях, железнодорожники точно не станут, иначе Игоря Никитина могут унести с инфарктом. А по-другому против ЦСКА никак не идёт. Получим очередной «низовой» матч с тоталом, не превышающим 5.5.

По итогам же этого матча армейцы хоть круть-верть, хоть верть-круть, но выжмут четвёртую победу. Скорее всего, всё-таки в основное время. На этом серия закончится, в очередной раз оставив у ярославских болельщиков привкус недосказанности. Ну не тянет пока «Локомотив» против ЦСКА – и всё тут», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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