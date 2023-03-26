Казахстан — Дания: ставка Александра Мостового на игру квалификации Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации чемпионата Европы Казахстан — Дания.

Ставка: победа Дании всухую за 1.74.

«Сборная Казахстана в первом туре неплохо смотрелась лишь в начале матча, сумела отличиться первой, но удержать хотя бы ничью против Словении не смогла. Коллектив мало владел мячом и инициативой и оказался достаточно уязвим в обороне, за что и был наказан. Теперь команду ждёт очень непростой матч с главным фаворитом группы, и добиться позитивного исхода будет чрезвычайно сложно, учитывая сложности в защитных построениях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Дании, то команда принимала Финляндию и спокойно взяла три очка, хотя победные мячи пришли лишь в концовке. «Алая гвардия» на протяжении всего матча очень грозно смотрелась впереди, но до определённого момента ей не везло в завершающей фазе. Датчане возглавили группу и однозначно попытаются подтвердить своё реноме в Казахстане для того, чтобы закрепиться на вершине уже на старте отбора.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать никакой интриги, всё завершится вполне предсказуемо. Казахстан уступает противнику по всем ключевым параметрам, и даже забить в ворота датчан хозяевам будет непросто. «Алая гвардия» оказалась хорошо готовой физически и функционально, и я считаю, что гости не испытают никаких проблем с набором очередных трёх очков в уверенной манере», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.97.

Карпин сообщил, что Селихов не сыграет с Ираком из-за болезни.

Капитан сборной Ирака Аднан: уровень российского футбола очень высокий.

Галактионов заявил, что не просил Баринова оставаться в «Локомотиве».