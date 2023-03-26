Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россия — Ирак: во сколько начало, смотреть онлайн прямую трансляцию товарищеского матча

26 марта сборная России по футболу проведёт первый домашний матч с ноября 2021 года. В гости к подопечным Валерия Карпина пожалует сборная Ирака.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи 26 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК Россия Не начался Ирак Кто победит в основное время? П1 X П2

Встреча состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча намечено на 18:00 мск. На территории России эта встреча в прямом эфире будет транслироваться на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают россиян фаворитом предстоящего матча: победа нашей команды оценивается коэффициентом 1.51, а выигрыш иракцев идёт за 6.70. Ничейный результат оценён котировкой 4.20.

Матч с высокой долей вероятности будет малорезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 оценён за 1.81.

Это будет первый очный матч между этими сборными.

Экспресс с коэффициентом 8.97.

Карпин сообщил, что Селихов не сыграет с Ираком из-за болезни.

Капитан сборной Ирака Аднан: уровень российского футбола очень высокий.

Галактионов заявил, что не просил Баринова оставаться в «Локомотиве».