Россия — Ирак: во сколько начало, смотреть онлайн прямую трансляцию товарищеского матча

26 марта сборная России по футболу проведёт первый домашний матч с ноября 2021 года. В гости к подопечным Валерия Карпина пожалует сборная Ирака.
Встреча состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча намечено на 18:00 мск. На территории России эта встреча в прямом эфире будет транслироваться на телеканале «Матч!».
Букмекеры считают россиян фаворитом предстоящего матча: победа нашей команды оценивается коэффициентом 1.51, а выигрыш иракцев идёт за 6.70. Ничейный результат оценён котировкой 4.20.
Матч с высокой долей вероятности будет малорезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 оценён за 1.81.
Это будет первый очный матч между этими сборными.
Экспресс с коэффициентом 8.97.
Карпин сообщил, что Селихов не сыграет с Ираком из-за болезни.
Капитан сборной Ирака Аднан: уровень российского футбола очень высокий.
Галактионов заявил, что не просил Баринова оставаться в «Локомотиве».
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