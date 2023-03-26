Прогноз на матч отбора Евро-2024 Мальта — Италия с коэффициентом 2.70

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Евро-2024 Мальта — Италия.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.70.

Сборная Мальты по очевидным причинам не воспринимается претендентом на высокие места в своей группе. Главная цель этой команды – достойно показать себя в играх с более статусными соперниками. 1-й тур мальтийцы провели действительно уверенно – они лишь минимально уступили Северной Македонии, сумев спровоцировать противника на удаление и забить гол престижа.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас многого от хозяев тоже не требуют, но хотят увидеть от них выступление не хуже тех, что были в четырёх предыдущих встречах с Италией. Они ни разу не уступили фавориту с разницей более двух мячей. Тем не менее команде Роберто Манчини сейчас не до экономии сил. После обидного, пусть и заслуженного поражения от Англии итальянцам необходимо правильно отреагировать. Они явно будут давить классом и стремиться забить много, но совсем не факт, что у них это получится.

У гостей по-прежнему много проблем с нападением, что неудивительно, ведь тренеру пришлось вызвать новичка Матео Ретеги. 23-летний форвард сразу же забил, но помощи от партнёров особой не получил. Стабильности сборной Италии пока не хватает, поэтому крупной победы не ждём. Рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.70.

Экспресс с коэффициентом 8.97.

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