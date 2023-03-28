Турция — Хорватия: ставка Александра Мостового на игру отбора чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч квалификации чемпионата Европы Турция — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Сборная Турции в первом туре гостила у Армении и имела некоторые неприятности в противостоянии с принципиальным оппонентом. Встреча проходила в равной борьбе, и победа далась турецкому коллективу с трудом, принеся первые три очка и вершину таблицы. Теперь команде необходимо выступить успешно с главным своим конкурентом в группе, и настраиваться на этот матч турки будут очень серьёзно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Хорватии, то сборная принимала Уэльс и упустила победу, пропустив в добавленное арбитром время. Хорваты имели приличное преимущество по всем показателям, но в завершающей фазе им часто не везло, а концовка и вовсе сложилась не в их пользу. Эта потеря очков явно не прибавит оптимизма футболистам перед сложным выездом к основному конкуренту, да и по рисунку игры хорваты были не так грозны, как на недавнем чемпионате мира в Катаре.

На мой взгляд, в этой паре встретятся равные оппоненты и шансы на успех у сторон практически одинаковы. Турция воодушевлена победой в Армении и играет дома, что добавит мотивации. Однако хорватам нежелательно повторно терять очки, и гости тоже прибудут в боевом настроении. Я считаю, что стоит ждать открытого футбола, голов с обеих сторон, и не удивлюсь, если всё завершится ничейным исходом, принимая во внимание уровень соперников», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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