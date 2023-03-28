Шотландия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на встречу отбора Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Шотландия — Испания.

Ставка: победа Испании за 1.70.

«Второй тур отборочного этапа к чемпионату Европы. Нужно сказать, что обе команды в первом туре одержали победы 3:0 над своими соперниками. Этот матч будет решающим за первенство в группе. Победитель сможет дальше уже спокойно действовать, сознавая своё преимущество.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У шотландцев хорошо выступают игроки АПЛ. Выделяются Джон Макгинн, Мактоминей, которые забили голы. А также Робертсон из «Ливерпуля».

У испанцев нет суперзвёзд в линии атаки, за исключением молодого таланта Гави. Тем не менее Ольмо и Аспас выглядят очень хорошо. На мой взгляд, выпадает Мората. Именно заменивший его Хоселу (в 32 года дебютировал за сборную) забил два гола и довёл дело до уверенной победы. Думаю, что в этот раз начинать матч будет уже другой центральный нападающий.

Шотландия подходит по стилю испанцам. Гости лишат шотландцев мяча, будут долго контролировать, создавать моменты. Главное, чтобы центрфорвард воплощал эти моменты в голы.

Пока игра нового тренера Испании радует: нет бесконечных перекатов. Есть как контроль мяча, так и постоянная угроза воротам соперника. Испания сильнее, она победит», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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