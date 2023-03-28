Шотландия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на встречу отбора Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Шотландия — Испания.
Ставка: победа Испании за 1.70.
«Второй тур отборочного этапа к чемпионату Европы. Нужно сказать, что обе команды в первом туре одержали победы 3:0 над своими соперниками. Этот матч будет решающим за первенство в группе. Победитель сможет дальше уже спокойно действовать, сознавая своё преимущество.
У шотландцев хорошо выступают игроки АПЛ. Выделяются Джон Макгинн, Мактоминей, которые забили голы. А также Робертсон из «Ливерпуля».
У испанцев нет суперзвёзд в линии атаки, за исключением молодого таланта Гави. Тем не менее Ольмо и Аспас выглядят очень хорошо. На мой взгляд, выпадает Мората. Именно заменивший его Хоселу (в 32 года дебютировал за сборную) забил два гола и довёл дело до уверенной победы. Думаю, что в этот раз начинать матч будет уже другой центральный нападающий.
Шотландия подходит по стилю испанцам. Гости лишат шотландцев мяча, будут долго контролировать, создавать моменты. Главное, чтобы центрфорвард воплощал эти моменты в голы.
Пока игра нового тренера Испании радует: нет бесконечных перекатов. Есть как контроль мяча, так и постоянная угроза воротам соперника. Испания сильнее, она победит», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
Погребняк: у «Спартака» нет шансов побороться с «Зенитом» в РПЛ.
Месси может вернуться в «Барселону».
«Тоттенхэм» инициировал первый контакт с Нагельсманом.
- 28 марта 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00