Шотландия — Испания. Ошибки Луиса Энрике учтёт де ла Фуэнте

28 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех шотландцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Испания 28 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Шотландия — Испания получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Шотландия — Испания (28.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 28 марта запланировано семь встреч 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Шотландии примет Испанию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче 1-го тура сборная Шотландии уверенно разгромила Кипр (3:0). Соперник был не очень сильным, поэтому никаких проблем не возникло. Одним из главных героев встречи стал выступающий за «Манчестер Юнайтед» полузащитник Скотт Мактоминей. Он записал на свой счёт дубль.

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Стоит отметить, что, помимо хавбека «МЮ», за «тартановую армию» выступает немало известных футболистов. Однако квалифицироваться на ЧМ-2022 ей не удалось. Подопечные Стива Кларка неплохо выступили на групповом этапе отбора, но вот в полуфинале плей-офф безвольно уступили Украине (1:3).

Впрочем, это был один из редких случаев, когда у шотландцев совсем не пошла игра, а также не сработала надёжная линия обороны. Кларк зачастую отдаёт предпочтение стратегии с пятью защитниками. Порой тренер даже использует ранее упомянутого Мактоминея в качестве центрального защитника.

За счёт этого и не только сборная Шотландии добыла повышение в классе в Лиге наций. Она заняла первое место в группе, потерпев лишь одно поражение за шесть туров. Также была одна ничья — с Украиной (0:0). Всё остальное — уверенные победы. За этот отрезок времени «Тартановая армия» пропустила только пять мячей.

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Сдаётся, сборную Испании в грядущей встрече не будут ждать лёгкие три очка. Стоит отметить, что недавно она пережила смену главного тренера. Луис Энрике был отправлен в отставку после поражения в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Марокко (0:0, по пенальти 0:3). Новым наставником стал Луис де ла Фуэнте.

В преддверии матча 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 с Норвегией новый тренер «Красной фурии» заявил, что сохранит приверженность идее своего предшественника. Он решил не отклоняться от заданного курса развития, но в то же время захотел немного изменить состав.

Де ла Фуэнте вызвал тех, о ком в сборной уже давно позабыли — Кепу Аррисабалагу, Начо Фернандеса, Микеля Мерино и Яго Аспаса. Было и несколько дебютантов. Один из них — 32-летний нападающий Хоселу — вышел на замену на 81-й минуте во встрече с Норвегией. Любопытно, что всего за четыре минуты на поле ему удалось оформить дубль. После матча он сказал, что это лучшее, что могло случиться в его карьере.

Однако тот факт, что к 83-й минуте счёт был 1:0, заставляет насторожиться. Большую часть игры испанцы демонстрировали тот же футбол, что на чемпионате мира в Катаре. Вскрыть оборону норвежцев им удавалось с трудом и изредка. Соперники уже привыкли к тому, что испанцы забирают мяч и пытаются за счёт коротких пасов пробраться в штрафную площадь.

После победы в матче с Норвегией Яго Аспас по данному поводу отметил, что у Луиса Энрике была очень заметная игровая модель, а также отсутствовал план Б. Возможно, при Луисе де ла Фуэнте у «Красной фурии» появится альтернатива на случаи, когда данная тактика не срабатывает. Однако пока что тренер находится в процессе адаптации и грамотно вводит изменения.

Потому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.16. Сборная Испании выглядит фаворитом предстоящего матча. У неё больше ресурсов, а также лучше результаты на дистанции. Да и история очных встреч не на стороне шотландцев. В двух последних они потерпели поражения.

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Тем не менее у испанцев пока что имеются проблемы с результативностью. За шесть туров группового этапа Лиги наций они забили только восемь мячей. Маловероятно, что подопечным Луиса де ла Фуэнте удастся много забить в ворота играющей от обороны «тартановой армии». К тому же встреча состоится в Глазго.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Шотландия — Испания 28 марта 2023 года

У сборной Шотландии не такой сильный состав, как у Испании. Стратегия с пятью защитниками неоднократно приносила хорошие плоды «тартановой армии». Учитывая проблемы «Красной фурии» с результативностью, большого количества забитых мячей не ждём. С другой стороны, благодаря смене главного тренера и кадровым изменениям у испанцев начинает появляться прогресс. История очных встреч и расклад сил в целом на их стороне.

Ставка: победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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