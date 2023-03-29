ЦСКА — «Локомотив»: когда седьмой матч Кубка Гагарина, где смотреть, кто победит

29 марта состоится седьмой матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех ярославцев оценён экспертами в 3.40.

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.45, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.58. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Экспресс с коэффициентом 5.90.

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