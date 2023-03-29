ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на седьмой матч серии Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в овертайме за 6.00.

«Седьмой матч плей-офф — это самое непредсказуемое, что может быть в хоккее. Игорь Никитин и вовсе выразился так: «Это дар божий». Хорошо сказано. Кто этим вознаграждением воспользуется, тот и выиграет. И сейчас команды находятся на одной линии. Впереди старт и долгожданный финиш.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Армейцы в двух последних матчах серии забросили всего одну шайбу! Это, конечно, ни в какие ворота уже не лезет. Сейчас явно настало время изменить эту ситуацию. Григоренко и компания должны доказать, что они умеют играть результативно. И я не верю, что ЦСКА забросит в этом матче меньше трёх шайб. А ещё в этой серии не было ни одного овертайма! Просто по теории вероятности команды должны выйти из трёх периодов в седьмом матче. А в дополнительное время удача и тот самый дар будут на стороне хозяев. Красно-синие одолеют «Локомотив» в овертайме», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 5.90.

ЦСКА может вернуть вратаря Федотова после завершения его службы в армии.

Помощник Ларионова возглавит «Северсталь».

Кошечкин завершил карьеру, установив уникальный рекорд в КХЛ.