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ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на седьмой матч серии Кубка Гагарина

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на седьмой матч серии Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в овертайме за 6.00.

«Седьмой матч плей-офф — это самое непредсказуемое, что может быть в хоккее. Игорь Никитин и вовсе выразился так: «Это дар божий». Хорошо сказано. Кто этим вознаграждением воспользуется, тот и выиграет. И сейчас команды находятся на одной линии. Впереди старт и долгожданный финиш.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Армейцы в двух последних матчах серии забросили всего одну шайбу! Это, конечно, ни в какие ворота уже не лезет. Сейчас явно настало время изменить эту ситуацию. Григоренко и компания должны доказать, что они умеют играть результативно. И я не верю, что ЦСКА забросит в этом матче меньше трёх шайб. А ещё в этой серии не было ни одного овертайма! Просто по теории вероятности команды должны выйти из трёх периодов в седьмом матче. А в дополнительное время удача и тот самый дар будут на стороне хозяев. Красно-синие одолеют «Локомотив» в овертайме», — сказал Емелин.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 5.90.

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