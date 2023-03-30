Медведев — Юбэнкс: эксперты назвали шансы россиянина выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами

30 марта в Майами (США) состоятся четвертьфинальные матчи турнира ATP-1000. В одном из них россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Кристофером Юбэнксом. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Безоговорочным фаворитом предстоящего матча эксперты считают Медведева. Победа 27-летнего россиянина оценивается букмекерами коэффициентом 1.05. Успех 26-летнего американца идёт за 11.00.

Победа Даниила с форой (-5) геймов идёт с коэффициентом 1.79, а фора (+5) на Кристофера оценивается коэффициентом 2.00.

Общий тотал меньше 20.5 гейма оценён в 1.82, а тотал больше 20.5 — за 1.99. То есть букмекеры сомневаются, что встреча может перейти в третий сет.

Медведев перед началом турнира в Майами был пятой ракеткой мира, а Юбэнкс является главным раздражителем спокойствия в Майами и на данный момент располагается на 119-м месте в мировом рейтинге. Теннисисты проведут первый очный матч на турнирах ATP.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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