«Арсенал» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.83.
«Арсенал» примет дома «Лидс» в рамках очередного тура АПЛ. «Канонирам», конечно, сейчас стоит быть сосредоточенными и не давать слабину — победы нужны в каждом туре. До конца сезона осталось не так много матчей, титул всё ближе. Так что не думаю, что «Лидс» сейчас сможет доставить проблем сопернику.
«Лидс» показывает разные результаты в последнее время, довольно нестабильно выступает команда. Причём белые и отбирали очки у сильных соперников — 2:2 с «Брайтоном» с седьмого места, и терпели неудачи со слабыми — 0:1 от «Эвертона», идущего ниже в таблице. Сами же подопечные Хави Гарсии сейчас располагаются ниже середины таблицы, на 14-й строчке. Отрыв команды от зоны вылета минимален, так что «Лидс» рискует ещё попасть в число аутсайдеров АПЛ.
«Арсенал» же мчится к чемпионству. На хвосте у клуба всё ещё сидит «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе. Но разрыв между соперниками всё равно не такой маленький — восемь очков. Так что, набирая очки в оставшихся встречах, подопечные Артеты точно смогут финишировать на первом месте и выиграть долгожданный трофей. К тому же недавно лондонцы вылетели из Лиги Европы. Теперь они могут полностью сконцентрироваться на АПЛ.
Я не вижу тут никаких предпосылок к победе гостей. «Лидс» — довольно слабая команда в сравнении с лидирующим «Арсеналом». Белым ещё и предстоит играть на выезде», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.60.
В «Химках» опровергли информацию о возможном закрытии клуба.
Генсек РФС Митрофанов: в УЕФА нам сказали: «Коллеги, не уходите».
Аршавин: деньги затормозили развитие Кокорина и Смолова.
- 1 апреля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00