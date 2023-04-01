«Арсенал» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.83.

«Арсенал» примет дома «Лидс» в рамках очередного тура АПЛ. «Канонирам», конечно, сейчас стоит быть сосредоточенными и не давать слабину — победы нужны в каждом туре. До конца сезона осталось не так много матчей, титул всё ближе. Так что не думаю, что «Лидс» сейчас сможет доставить проблем сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лидс» показывает разные результаты в последнее время, довольно нестабильно выступает команда. Причём белые и отбирали очки у сильных соперников — 2:2 с «Брайтоном» с седьмого места, и терпели неудачи со слабыми — 0:1 от «Эвертона», идущего ниже в таблице. Сами же подопечные Хави Гарсии сейчас располагаются ниже середины таблицы, на 14-й строчке. Отрыв команды от зоны вылета минимален, так что «Лидс» рискует ещё попасть в число аутсайдеров АПЛ.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Лидс Юнайтед Лидс Кто победит в основное время? П1 X П2

«Арсенал» же мчится к чемпионству. На хвосте у клуба всё ещё сидит «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе. Но разрыв между соперниками всё равно не такой маленький — восемь очков. Так что, набирая очки в оставшихся встречах, подопечные Артеты точно смогут финишировать на первом месте и выиграть долгожданный трофей. К тому же недавно лондонцы вылетели из Лиги Европы. Теперь они могут полностью сконцентрироваться на АПЛ.

Я не вижу тут никаких предпосылок к победе гостей. «Лидс» — довольно слабая команда в сравнении с лидирующим «Арсеналом». Белым ещё и предстоит играть на выезде», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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