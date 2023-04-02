«Наполи» — «Милан»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Милан».

Ставка: ничья за 3.60.

«Наполи» сыграет с «Миланом» в «генеральной репетиции» перед полуфиналом Лиги чемпионов. Может быть, в еврокубке шансы у соперников примерно равны. Однако в Серии А расклады совсем другие.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уже можно смело заявлять, что «Наполи» выиграл скудетто в этом сезоне. До конца чемпионата осталось два месяца, а отрыв неаполитанцев от преследователей сильно не сокращается. Трудно поверить, что за десять туров «Лацио» и «Интер» отыграют 20-очковое отставание от лидера.

«Наполи» продолжает всех обыгрывать, Хвича и Осимхен блистают. Недавно была осечка у подопечных Спаллетти в противостоянии с «Интером» (0:1). Однако сильно на турнирное положение соперников это не повлияло.

Италия - Серия А. 28-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Наполи Неаполь Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот «Милан» достаточно нестабильно выступает в этом розыгрыше Серии А. Некоторое время клуб уверенно шёл вторым, потом начал часто терпеть неудачи. Сейчас подопечные Пиоли идут на четвёртой строчке. На самом деле отставание миланцев от «Интера» составляет всего два очка. Так что мотивация у клуба сейчас точно есть.

Правда, результаты «Милан» перед паузой на матчи сборных показывал совсем неубедительные — два поражения и одна ничья в трёх турах. Даже «Салернитану» подопечные Пиоли не смогли обыграть (1:1).

Однако я всё-таки считаю, что «Милан» будет собран в этом матче. Многие игроки клуба отдохнули за время паузы на матчи сборных. «Наполи» же выйдет на поле немного расслабленным. Даже несколько поражений кряду сильно не ухудшат ситуацию в Серии А для команды.

Так что я тут поверю в ничью. «Милан» точно навяжет борьбу лидеру таблицы», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 18.20.

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