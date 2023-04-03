Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.35

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Эвертона» за 3.35.

Шон Дайч продолжает тяжёлую работу по спасению «Эвертона» от вылета. С ним «ириски» заиграли прагматично, но уверенно и стали чаще набирать очки. Хозяева подходят к матчу на серии из трёх игр без поражений, среди которых ничья с «Челси» и победа над крепким «Брентфордом». Назвать «Эвертон» слабой командой уже не получится, сейчас «ириски» могут создать проблемы любому сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тоттенхэм» уже без Конте, но его отставка не решит всех проблем команды. Антонио из-за болезни руководил «шпорами» не во всех последних матчах, и повесить слабые результаты исключительно на него не получится. Исполняющий обязанности Стеллини тоже постарался, да и кадровые потери серьёзно бьют по «шпорам».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Эвертон Ливерпуль Не начался Тоттенхэм Хотспур Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

С такой игрой, как в последних матчах, у «Тоттенхэма» не получится победить крепкий «Эвертон». Пока не видно, за счёт чего лондонцы могут прибавить, а «ириски» дома за счёт дисциплины и характера, привитых Дайчем, должны удивлять фаворита. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Эвертона» за 3.35.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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