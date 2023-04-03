Прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Торино» с коэффициентом 2.45

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Торино».

Ставка: победа «Сассуоло» за 2.45.

«Сассуоло» набрал очень мощную форму и уже попрощался с борьбой за выживание, которая грозила ему ещё в начале года. К матчу с «Торино» «нероверди» подходят на серии из четырёх побед. За последние пару месяцев они обыгрывали «Милан», «Рому» и «Аталанту», так что «Торино» их точно не напугает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Быки» хоть и побеждали в последних матчах, но по уровню игры сейчас просели и уже не выглядят так убедительно, как осенью. Впрочем, даже тогда выездные матчи давались им тяжело. А сейчас у «Торино» назревают проблемы в обороне, команда стала чаще и больше пропускать, и её главный козырь уже не выглядит так серьёзно.

Италия - Серия А. 28-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Сассуоло Сассуоло Не начался Торино Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

Потеря формы, кадровые проблемы, выездной матч. Многое говорит не в пользу «Торино», тогда как «Сассуоло» сейчас на хорошем ходу и не должен сбавлять обороты. Ставим на победу «Сассуоло» за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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