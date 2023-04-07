Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Сельта».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Севилью» под руководством нового тренера Хосе Луиса Мендилибара пока оценивать сложно. Тренер пришёл в перерыве на матчи сборных и уже успел добыть дебютную победу – над «Кадисом» (2:0). Тем не менее придавать этому результату слишком большое значение будет опрометчиво. «Кадис» также ведёт борьбу за выживание и побеждает довольно редко. Впрочем, гораздо важнее, что теперь красно-белые могут играть оптимальным составом, чего не получалось уже давно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кроме того, хозяева нынче в неплохой форме, одержав две победы в трёх предыдущих турах, а на домашнем стадионе в чемпионате у них всего одно поражение в шести последних играх – от «Осасуны» (2:3). При этом добыто пять побед при средней результативности в два гола. «Сельта», в свою очередь, тоже сейчас демонстрирует хорошую игру и добивается стабильно положительного результата.

Испания - Примера. 28-й тур 07 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Севилья Севилья Не начался Сельта Виго Кто победит в основное время? П1 X П2

Беспроигрышная серия гостей в Примере продолжается, и достигла она уже шести матчей. Хотя обыгрывать удавалось лишь команды из низа турнирной таблицы. На выезде «кельты» также действуют уверенно, набирая очки на протяжении четырёх игр. «Севилья» уже несколько лет не уступает дома «Сельте» в очных матчах, поэтому хотя бы одно очко раздобыть хозяева способны. Тем не менее верим, что клуб из Виго ни с чем «Рамон Санчес Писхуан» не покинет. Основной ставкой возьмём «обе забьют» с коэффициентом 2.00. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простые условия.

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