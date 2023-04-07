Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Ланс» — «Страсбург».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.
«Ланс» продолжает удивлять, несколько недель назад показалось, что магия открытия сезона исчерпала себя и теперь команда Франка Эза начнёт откатываться с завоёванных позиций. Оказалось, что «Ланс» просто взял небольшую передышку, после которой вернулся ничуть не хуже и вышел на серию из трёх сухих побед.
«Страсбург» о таких успехах может только мечтать. Текущий сезон команда провалила и всеми силами старается спастись от вылета. Сейчас гости не в зоне вылета, но они обходят «Осер» только благодаря лучшей разнице мячей. В последних турах «Страсбург» немного неожиданно давал конкурентные матчи фаворитам — «Марселю» и «Монако». Хоть он и забил им пять мячей, но ограничился только одним набранным очком.
В последних матчах «Страсбург» начал прилично забивать и может напрячь оборону фаворита. Но пропускает он при этом неприлично много, особенно в выездных матчах. «Ланс» трудно назвать зрелищной и результативной командой, но в этом матче он сможет продемонстрировать мощь своей атаки. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.86.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Кержаков: в «Кармиотиссе» зарабатывал около €2 тысяч в месяц.
Дом Месси в Испании пытались ограбить.
- 7 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00