Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Ланс» — «Страсбург».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Ланс» продолжает удивлять, несколько недель назад показалось, что магия открытия сезона исчерпала себя и теперь команда Франка Эза начнёт откатываться с завоёванных позиций. Оказалось, что «Ланс» просто взял небольшую передышку, после которой вернулся ничуть не хуже и вышел на серию из трёх сухих побед.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Страсбург» о таких успехах может только мечтать. Текущий сезон команда провалила и всеми силами старается спастись от вылета. Сейчас гости не в зоне вылета, но они обходят «Осер» только благодаря лучшей разнице мячей. В последних турах «Страсбург» немного неожиданно давал конкурентные матчи фаворитам — «Марселю» и «Монако». Хоть он и забил им пять мячей, но ограничился только одним набранным очком.

Франция - Лига 1. 30-й тур 07 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Ланс Ланс Не начался Страсбург Страсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних матчах «Страсбург» начал прилично забивать и может напрячь оборону фаворита. Но пропускает он при этом неприлично много, особенно в выездных матчах. «Ланс» трудно назвать зрелищной и результативной командой, но в этом матче он сможет продемонстрировать мощь своей атаки. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Кержаков: в «Кармиотиссе» зарабатывал около €2 тысяч в месяц.

Дом Месси в Испании пытались ограбить.

Аршавин: в сборной России сейчас играют не все сильнейшие.