«Спартак» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Встречаются команды, которые имеют все поводы быть расстроенными своей игрой. Прежде всего в атаке.

«Спартак» не забил «Оренбургу» и не сумел поразить ворота «Ахмата», хотя до этого постоянно забивал на своём поле и нанёс аж 19 ударов в игре с грозненцами.

Третий сухой матч от красно-белых смотрелся бы очень странно. «Динамо» совершенно бездарно проиграло «Сочи», играя с 25-й минуты в большинстве. Бело-голубые не забили пенальти и пропустили два мяча. Шанс того, что «Динамо» забьёт, теперь достаточно высок.

«Динамо» не выглядело так, как должно было выглядеть в игре с сочинцами. Матчи между «Спартаком» и «Динамо» стали принципиальными после финала прошлогоднего Кубка России, когда победил «Спартак». Однако в первом круге бело-голубые взяли реванш.

Я слышал, что Промес должен поправиться к этой встрече. Не думаю, что «Спартак» и «Динамо» снова уйдут с поля без забитых голов».

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