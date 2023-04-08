«Спартак» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».
Ставка: обе забьют за 1.62.
«Встречаются команды, которые имеют все поводы быть расстроенными своей игрой. Прежде всего в атаке.
«Спартак» не забил «Оренбургу» и не сумел поразить ворота «Ахмата», хотя до этого постоянно забивал на своём поле и нанёс аж 19 ударов в игре с грозненцами.
Третий сухой матч от красно-белых смотрелся бы очень странно. «Динамо» совершенно бездарно проиграло «Сочи», играя с 25-й минуты в большинстве. Бело-голубые не забили пенальти и пропустили два мяча. Шанс того, что «Динамо» забьёт, теперь достаточно высок.
«Динамо» не выглядело так, как должно было выглядеть в игре с сочинцами. Матчи между «Спартаком» и «Динамо» стали принципиальными после финала прошлогоднего Кубка России, когда победил «Спартак». Однако в первом круге бело-голубые взяли реванш.
Я слышал, что Промес должен поправиться к этой встрече. Не думаю, что «Спартак» и «Динамо» снова уйдут с поля без забитых голов».
Александр Кержаков: не понимаю, какой сейчас стимул у «Зенита».
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Руководство «ПСЖ» больше не хочет видеть тройку форвардов Неймар — Мбаппе — Месси.
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