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«Ахмат» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Ахмат» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Урал».

Ставка: победа «Ахмата» со счётом 1:0 за 8.50.

У «Ахмата» преимущество своего поля: в Грозном команда всегда агрессивна.

Поможет и возвращение лидеров: Тимофеева и Садулаева.

«Урал» же потратил много сил в Кубке России и имел меньше времени на подготовку. Так что ставлю на хозяев.

Однако считаю, что встреча не порадует большим количеством голов. Поэтому беру победу со счётом 1:0 за 8.50».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.

Спонсор из ОАЭ хочет профинансировать возвращение Месси в «Барселону».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.

Бояринцев признался, что ему тревожно за «Спартак» в матче с «Акроном».

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