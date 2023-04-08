«Ахмат» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Урал».
Ставка: победа «Ахмата» со счётом 1:0 за 8.50.
У «Ахмата» преимущество своего поля: в Грозном команда всегда агрессивна.
Поможет и возвращение лидеров: Тимофеева и Садулаева.
«Урал» же потратил много сил в Кубке России и имел меньше времени на подготовку. Так что ставлю на хозяев.
Однако считаю, что встреча не порадует большим количеством голов. Поэтому беру победу со счётом 1:0 за 8.50».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч ЦСКА — «Химки» с коэффициентом 3.00.
Спонсор из ОАЭ хочет профинансировать возвращение Месси в «Барселону».
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Бояринцев признался, что ему тревожно за «Спартак» в матче с «Акроном».
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