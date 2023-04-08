«Ахмат» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Урал».

Ставка: победа «Ахмата» со счётом 1:0 за 8.50.

У «Ахмата» преимущество своего поля: в Грозном команда всегда агрессивна.

Поможет и возвращение лидеров: Тимофеева и Садулаева.

«Урал» же потратил много сил в Кубке России и имел меньше времени на подготовку. Так что ставлю на хозяев.

Однако считаю, что встреча не порадует большим количеством голов. Поэтому беру победу со счётом 1:0 за 8.50».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Ахмат Грозный Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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