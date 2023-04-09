«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.28.

«Давайте откровенно, кто ожидал, что «Ак Барс» привезёт два выигрыша из Омска!? Конечно, в казанской команде в этом были уверены, но даже болельщиков команды результат приятно удивил.

Сначала была волевая победа в овертайме — 3:2, а затем минимальная по истечении трёх периодов — 1:0. И счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Билялетдинова. До финала остался всего один шаг.

Он на самом деле самый трудный. И давайте пойдём от противного. Всё сейчас в пользу «барсов»: солидное преимущество в серии, домашние стены, обескураженный соперник. Но есть ещё и «Авангард». Да, изрядно потрёпанный, но всё ещё живой.

«Ястребы» прилетят в Казань в роли раненого, но очень опасного хищника. Омичи сделают всё возможное, чтобы вернуть серию на берега Иртыша. И, учитывая, как сибиряки играют в гостях в этом плей-офф, пять побед в шести матчах, «Авангард» должен выиграть. В овертайме или нет, в данном случае, без разницы».

Экспресс с коэффициентом 10.89.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.

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