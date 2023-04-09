«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.28.
«Давайте откровенно, кто ожидал, что «Ак Барс» привезёт два выигрыша из Омска!? Конечно, в казанской команде в этом были уверены, но даже болельщиков команды результат приятно удивил.
Сначала была волевая победа в овертайме — 3:2, а затем минимальная по истечении трёх периодов — 1:0. И счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Билялетдинова. До финала остался всего один шаг.
Он на самом деле самый трудный. И давайте пойдём от противного. Всё сейчас в пользу «барсов»: солидное преимущество в серии, домашние стены, обескураженный соперник. Но есть ещё и «Авангард». Да, изрядно потрёпанный, но всё ещё живой.
«Ястребы» прилетят в Казань в роли раненого, но очень опасного хищника. Омичи сделают всё возможное, чтобы вернуть серию на берега Иртыша. И, учитывая, как сибиряки играют в гостях в этом плей-офф, пять побед в шести матчах, «Авангард» должен выиграть. В овертайме или нет, в данном случае, без разницы».
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.
Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.
- 9 апреля 2023
-
17:15
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 8 апреля 2023
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
- 7 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00