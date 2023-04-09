«Локомотив» — «Зенит»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

9 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск.
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Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.67. Успех москвичей оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.
Аналитики «Фонбет» считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.
Экспресс с коэффициентом 10.89.
Решение по участию сборной России в чемпионате CAFA примут 15-18 апреля.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 3.00.
Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с коэффициентом 6.75.
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