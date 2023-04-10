«Барселона» — «Жирона»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Жирона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.89.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«28-й тур чемпионата Испании. «Барселона» примет «Жирону». Я думаю, что футболисты и тренеры «Барсы» постараются сделать все возможное, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков после вылета из Кубка Испании. Там было домашнее поражение (0:4) от «Реала». «Барселона» теперь не участвует ни в Кубке Испании, ни в еврокубках. Остается только чемпионат, в котором команда, безусловно, будет играть в полную силу.

Испания - Примера. 28-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Жирона Жирона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона» на 12 очков опережает «Реал», почти наверняка станет чемпионом Испании в этом году. «Жирона» идет в середине турнирной таблицы. В принципе, команда показывает неплохую игру. У нее нулевая разница забитых и пропущенных мячей, то есть нет крена в какую-либо сторону. Но футболисты «Барселоны» захотят реабилитироваться, показать лучшую игру. И именно это повлияет на ход матча, в котором, на мой взгляд, «Барселона» просто вынесет «Жирону». Можно ждать крупной победы от «Барсы».

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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