«Барселона» — «Жирона»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Жирона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.89.
«28-й тур чемпионата Испании. «Барселона» примет «Жирону». Я думаю, что футболисты и тренеры «Барсы» постараются сделать все возможное, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков после вылета из Кубка Испании. Там было домашнее поражение (0:4) от «Реала». «Барселона» теперь не участвует ни в Кубке Испании, ни в еврокубках. Остается только чемпионат, в котором команда, безусловно, будет играть в полную силу.
«Барселона» на 12 очков опережает «Реал», почти наверняка станет чемпионом Испании в этом году. «Жирона» идет в середине турнирной таблицы. В принципе, команда показывает неплохую игру. У нее нулевая разница забитых и пропущенных мячей, то есть нет крена в какую-либо сторону. Но футболисты «Барселоны» захотят реабилитироваться, показать лучшую игру. И именно это повлияет на ход матча, в котором, на мой взгляд, «Барселона» просто вынесет «Жирону». Можно ждать крупной победы от «Барсы».
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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