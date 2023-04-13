«Ювентус» — «Спортинг»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.86.
«Ювентус» сыграет со «Спортингом» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Две сильные европейские команды. Многие могут тут легко отдать предпочтение итальянскому гранду. Но всё-таки с португальской командой тоже стоит считаться.
«Спортинг» в предыдущем раунде смог выбить одного из фаворитов турнира – лидирующий в АПЛ «Арсенал». Во втором матче соперники доиграли до серии пенальти, где удача была на стороне португальцев. В домашнем чемпионате дела у лиссабонцев, правда, идут не лучшим образом. Сейчас команда занимает четвёртое место, сильно отставая от лидеров.
«Ювентус» в Серии А тоже имеет большой разрыв с командами с первых строчек, особенно с «Наполи». Правда, на это повлиял штраф «старой синьоры». Без него подопечные Аллегри уверенно шли бы в турнире на второй строчке. Туринцы часто добиваются успехов – недавнее поражение от «Лацио» (1:2) стало первым для команды за семь игр.
В общем, тут сойдутся два сильных соперника. Обоим клубам уже не на что рассчитывать в своих домашних турнирах – занять первое место у них явно не получится. Так что упор команды сделают на Лигу Европы.
Я считаю, что тут важную роль сыграет стадион. На домашней арене туринцы не проигрывали с конца января. Так что сегодня я больше верю в победу «Ювентуса», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
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