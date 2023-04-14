«Шальке» — «Герта»: прогноз на матч Бундеслиги с коэффициентом 3.35

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Герта».

Ставка: ничья за 3.35.

«Шальке» долгое время не проигрывал, и вот сейчас «кобальтовых» снова прорвало. Если раньше команда Томаса Райса могла похвастаться налаженной игрой в обороне, то в матчах с «Байером» и «Хоффенхаймом» она развалилась, пропустив пять мячей. Поражение от «деревенских» вышло особенно обидным, там и пенальти, и автогол Крала, и три очка в копилку прямого конкурента.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если проиграть ещё и «Герте», то с Бундеслигой можно будет начинать прощаться. К счастью, команда Сандро Шварца сейчас сама не в лучшей форме и на выезде играет просто отвратительно. За 13 выездных матчей «Герта» смогла набрать всего пять очков, это худший результат в Бундеслиге. Только в матче с «Фрайбургом» берлинцы смогли прервать серию из восьми выездных поражений.

«Шальке» не хватит атакующей мощи, чтобы обыграть даже такого слабого соперника. «Герту» в гостях ничья вполне устроит, тут синица в руках для них явно лучше, чем возможность проиграть прямому конкуренту. Поставить на ничью можно с неплохим коэффициентом 3.35.

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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