Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Специя» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 1.74.

«Специя» проводит третий сезон в Серии А с момента дебюта, но, как и годом ранее, не отличается стабильностью результатов и вовлечена в ожесточённую борьбу за сохранение прописки. За 29 туров «орлята» лишь пять раз добились максимального результата, при 11 ничьих и 13 поражениях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Последние два месяца «Специя» провела на достаточно высоком уровне. Только в двух из восьми матчей она не сумела набрать очки. Подопечные Луки Готти занимают 17-е место в турнирной таблице, и лишь четыре очка отделяют их от ближайшего представителя зоны вылета.

Италия - Серия А. 30-й тур 14 апреля 2023, пятница. 21:45 МСК Специя Специя Не начался Лацио Рим Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лацио» прошёл через своеобразную проверку турнирных амбиций. В последних турах подопечные Маурицио Сарри переиграли «Наполи» (1:0), «Рому» (1:0) и «Ювентус» (2:1). Собственно, на отрезке в последние 13 туров бело-голубые лишь раз не смогли добиться положительного результата. Сейчас они располагаются на второй строчке турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

На фоне кадровых проблем Маурицио Сарри сместил игровой акцент на оборону, и теперь с практически опустевшим лазаретом «Лацио» — серьёзная сила. Маттиа Цаканьи и Чиро Иммобиле должны лишь вернуть голевое чутьё. Рекомендуем ставку на победу «Лацио» за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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