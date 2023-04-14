«Шальке» — «Герта»: смотреть онлайн матч Бундеслиги, прямая трансляция

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14 апреля в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится стартовый матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. «Шальке-04» примет «Герту».

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире эту встречу покажут на федеральном телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горняков» в этой встрече можно с коэффициентом 2.40. Успех подопечных Сандро Шварца оценён экспертами в 3.20. Ничейный результат идёт за 3.46.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён в 2.14, а тотал меньше 2.5 — в 1.83. Ставка «обе забьют» идёт за 1.83.

«Герта» в 27 матчах набрала 22 очка и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» (21) — на последнем, 18-м месте.

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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