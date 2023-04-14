«Кремонезе» — «Эмполи»: прогноз на матч Серии А с коэффициентом 2.04

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Кремонезе» — «Эмполи».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

После очередной безвыигрышной серии из шести матчей «Кремонезе» в прошлом туре смог набрать очередные три очка. Победа над «Сампдорией», волевая и вырванная на последних минутах, может добавить хозяевам уверенности в своих силах. Для них в очередной раз не всё потеряно, но исправить ситуацию и спастись от вылета будет очень сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Примерно так же сложно будет «Эмполи» свалиться в зону вылета. Десять очков отрыва от 18-й строчки – солидное преимущество, которое просто так не растает. Синие сейчас очень мало забивают и очень редко побеждают, но пока могут чувствовать себя комфортно. Гости выиграли только один матч из 10 последних, но зарекомендовали себя очень неуступчивым соперником, который может отбирать очки даже у грандов.

«Эмполи» трудно назвать результативной командой, но в этом матче гостям не нужно будет всей командой сидеть у своих ворот. «Кремонезе» будет идти вперёд, забивать и пропускать, так как и делал это в последнее время. В матчах такого плана даже «Эмполи» может продемонстрировать зрелищный футбол. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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