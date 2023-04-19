«Акрон» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Спартак» в 1/2 финала Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.80.

«Акрон» заслужил выход в полуфинал. Если он хочет продолжить выступления в Кубке, то надо обыгрывать «Спартак». Уже не один скальп сняла команда – обыгрывала «Локомотив», «Динамо», «Торпедо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч будет проходить на искусственном поле, но многие игроки «Спартака» прошли через академии, для них такое покрытие привычно, поэтому для «Спартака» это не будет большой проблемой.

Мне кажется, что «Акрону» очень повезло в матчах с «Локомотивом» и «Динамо», но вряд ли повезёт со «Спартаком». Думаю, что «Спартак» забьёт минимум два мяча и пройдёт дальше. Мой прогноз – индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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