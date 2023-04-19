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«Акрон» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Акрон» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Спартак» в 1/2 финала Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.80.

«Акрон» заслужил выход в полуфинал. Если он хочет продолжить выступления в Кубке, то надо обыгрывать «Спартак». Уже не один скальп сняла команда – обыгрывала «Локомотив», «Динамо», «Торпедо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч будет проходить на искусственном поле, но многие игроки «Спартака» прошли через академии, для них такое покрытие привычно, поэтому для «Спартака» это не будет большой проблемой.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что «Акрону» очень повезло в матчах с «Локомотивом» и «Динамо», но вряд ли повезёт со «Спартаком». Думаю, что «Спартак» забьёт минимум два мяча и пройдёт дальше. Мой прогноз – индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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