«Интер» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика».

Ставка: победа «Интера» за 2.20.

«Интер» примет дома «Бенфику» в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов. Неделю назад миланцы уверенно выиграли со счётом 2:0. Не думаю, что у португальцев в этой встрече есть шансы на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» после победы над «Бенфикой» в ЛЧ на выходных потерял очки в Серии А. Причём подопечные Симоне Индзаги проиграли «Монце» — не самой сильной команде в чемпионате (0:1). В таблице клуб уже отстаёт от лидеров. Возможно, миланцы даже не смогут попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Так что все силы, как я думаю, «Интер» бросит на другие турниры.

Примечательно, что «Бенфика» тоже потерпела поражение в домашнем чемпионате на выходных. Причём для клуба это стало уже второй неудачей кряду. Но если в первый раз «орлы» уступили равному сопернику в чемпионате, «Порту» (1:2), то вот проигрыш «Шавишу» из середины таблицы (0:1) уже вызывает вопросы. Возможно, лидер турнира решил накопить силы перед ответным противостоянием с «Интером».

На мой взгляд, тут всё очевидно. Итальянский клуб уже показал неделю назад, что превосходит соперника в силе. Так что я считаю, что миланцев и тут ждёт успех. Тем более что они играют дома.

Мой вариант для ставки в этом четвертьфинале ЛЧ — победа «Интера», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

Агент Бистровича: Кристиян не против вернуться в ЦСКА.

Заварзин: сборную России скоро заберут в Европу.

«Бавария» оштрафовала Мане на €350 тысяч за драку с Зане.