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«Акрон» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России в Жигулёвске

«Акрон» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России в Жигулёвске
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Акрон» — «Спартак» — матч Кубка России, так называемого Пути регионов. Но неохота делить эти игры, честно говоря. Кубковый матч, «Акрон» уже снял скальпов достаточно. И, я думаю, «Спартак» с некоторой опаской должен подходить к этому сопернику, ни в коем случае не бояться его, но понимать, что бой «Акрон» даст серьёзный. У «Спартака» не поехал на этот матч Квинси Промес. Да и вообще, «Спартак» как-то не очень понятно выглядит в последнее время, поэтому я думаю, что у «Акрона» есть шансы, и они это понимают. Мотивация у хозяев, естественно, будет запредельной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вижу хороший вариант – «обе забьют». Вроде как Кубок подразумевает немножко закрытую игру, особенно со стороны команды низшего дивизиона, но не думаю, что так будет. Мне кажется, публика погонит «Акрон» вперёд. Есть у этой команды возможности атаковать, это удавалось видеть на предыдущих стадиях. «Обе забьют» оценивается очень хорошо – 2.01», — сказал Андронов.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Понсе – 41'   2:0 Салтыков – 45+1'

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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