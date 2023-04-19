«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.30.
«Тут всё понятно и всё на поверхности. «Манчестер Сити» просто катком проехался по «Баварии». Много забивает, всех кладёт на лопатки, а Холанд — это просто норвежская машина.
«Бавария» поменяла тренера — и казалось, что сейчас понесётся, но после победы над «Боруссией» было поражение от «Фрайбурга», а затем сложная победа со скрипом, потом 0:3 с «Манчестер Сити» и ничья с «Хоффенхаймом» в последнем туре. Плюс эта история с Мане и Зане. В общем, Тухель пока не дал вспышку.
Понятно, что счёт 0:3 против «Манчестер Сити» отыграть почти нереально, особенно с тем футболом, который сейчас показывают англичане. Но дома при своих болельщиках «Бавария» точно не будет отсиживаться и понесётся вперёд. Вряд ли «Бавария» будет играть, думая, как отыграть именно три мяча. Она будет играть, чтобы громко хлопнуть дверью и постараться выиграть.
Вряд ли первый тайм будет разведочным, он будет лихой. Мой прогноз — ТБ (1.5) в первом тайме за 2.30. Я верю, что игра получится результативной, поэтому жду голы», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 22.95.
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