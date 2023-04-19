«Бавария» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.85.

«Бавария» будет у себя дома принимать «Манчестер Сити» в ответном матче четвертьфинала ЛЧ. Думаю, мюнхенцы правильно настроятся на эту игру и дадут отпор английскому гранду. Хотя подопечным Тухеля нужно забивать минимум три мяча и не пропускать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» не лучшим образом провела выходные после поражения от «Сити» в первой игре ЛЧ. Мюнхенцы встречались с «Хоффенхаймом» и не смогли его обыграть — 1:1. В общем-то, многие футболисты выразили разочарование своей игрой, Томас Тухель тоже выступил с критикой. В клубе сейчас идёт не лучший период — впереди перестройка. В таком состоянии, конечно, тяжело отыгрывать отставание в три гола в игре с одним из сильнейших клубов Европы.

А вот «Ман Сити» уверенно переиграл «Лестер» в АПЛ на выходных — 3:1. Снова забил Холанд. В чемпионате «горожане» почти вплотную приблизились к лидирующему «Арсеналу». Так что ближайший месяц будет очень тяжёлым для подопечных Пепа Гвардиолы.

Я не думаю, что сейчас англичане снова разгромят соперника. Всё-таки «Бавария» играет дома. Да и класс игроков у команды всё ещё высокий. Но я также не считаю, что «Сити» тут сыграет спустя рукава. Команда не может себе позволить в очередной раз вылететь из Лиги чемпионов, тем более имея преимущество в три мяча.

В общем, я тут жду равной игры. Соперники устроят напряжённый матч, но победителя, на мой взгляд, они не определят. Моя ставка — ничья. «Ман Сити» пройдёт в полуфинал», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

Агент Бистровича: Кристиян не против вернуться в ЦСКА.

Заварзин: сборную России скоро заберут в Европу.

«Бавария» оштрафовала Мане на €350 тысяч за драку с Зане.