«Бавария» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити».
Ставка: ничья за 3.85.
«Бавария» будет у себя дома принимать «Манчестер Сити» в ответном матче четвертьфинала ЛЧ. Думаю, мюнхенцы правильно настроятся на эту игру и дадут отпор английскому гранду. Хотя подопечным Тухеля нужно забивать минимум три мяча и не пропускать.
«Бавария» не лучшим образом провела выходные после поражения от «Сити» в первой игре ЛЧ. Мюнхенцы встречались с «Хоффенхаймом» и не смогли его обыграть — 1:1. В общем-то, многие футболисты выразили разочарование своей игрой, Томас Тухель тоже выступил с критикой. В клубе сейчас идёт не лучший период — впереди перестройка. В таком состоянии, конечно, тяжело отыгрывать отставание в три гола в игре с одним из сильнейших клубов Европы.
А вот «Ман Сити» уверенно переиграл «Лестер» в АПЛ на выходных — 3:1. Снова забил Холанд. В чемпионате «горожане» почти вплотную приблизились к лидирующему «Арсеналу». Так что ближайший месяц будет очень тяжёлым для подопечных Пепа Гвардиолы.
Я не думаю, что сейчас англичане снова разгромят соперника. Всё-таки «Бавария» играет дома. Да и класс игроков у команды всё ещё высокий. Но я также не считаю, что «Сити» тут сыграет спустя рукава. Команда не может себе позволить в очередной раз вылететь из Лиги чемпионов, тем более имея преимущество в три мяча.
В общем, я тут жду равной игры. Соперники устроят напряжённый матч, но победителя, на мой взгляд, они не определят. Моя ставка — ничья. «Ман Сити» пройдёт в полуфинал», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 22.95.
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