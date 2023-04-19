«Интер» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Милане

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Бенфика» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Интер» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.72.

«Очень интересная пара была изначально, но «Интер» внезапно выиграл в гостях 2:0. Это огромный сюрприз. Миланцы провели неплохой матч, но точно «Бенфика» не была хуже. Но имеем то, что имеем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На «Сан-Сиро» лиссабонцы будут рисковать, других вариантов просто нет. Мы помним, как в прошлом розыгрыше тот же «Челси» чуть не прошёл «Реал» после домашней неудачи 1:3. Это должно и других заставить рисковать. «Бенфика» полетит вперед, а «Интер» постарается поймать свои моменты. Мы видим, что в Серии А «Интер» транжирит моменты, но в Лиге чемпионов действует хладнокровнее. Голов будет достаточно, на мой взгляд. При этом «Интеру» будет легче ловить свои шансы – пространства будет больше. «Бенфике» надо будет вскрывать оборону команды Индзаги.

Выберу смешанный вариант – «Интер» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». 1:1 здесь напрашивается, но не удивлюсь и 2:1 в пользу хозяев. Опыт отдельных игроков итальянского клуба скажется», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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