«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.60.

«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Неделю назад соперники сыграли вничью — 2:2. Причем севильцы смогли сравнять счёт только в последние минуты. Но я всё равно не считаю, что англичанам будет легко в этом ответном противостоянии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После игры с «Севильей» на выходных команда тен Хага встречалась с «Ноттингем Форест» и выиграла у него — 2:0. В АПЛ у клуба дела идут достаточно неплохо. В ближайшее время «красные дьяволы» могут подняться на третью строчку.

Правда, на подопечных тен Хага сказался тяжёлый календарь — клуб уже несколько месяцев играет по два раза в неделю. В том числе из-за этого всё больше игроков попадает в лазарет. Как раз неделю назад выбыл ещё и защитник Лисандро. А из-за перебора жёлтых карточек сейчас команде ещё и не сможет помочь Фернандеш. Впрочем, качественных футболистов у «МЮ» ещё много.

«Севилья» тоже на выходных смогла выиграть в домашнем чемпионате — 2:0 с «Валенсией». Но вот в таблице у клуба совсем другая ситуация в сравнении с «Ман Юнайтед». Подопечные Хосе Мендилибара идут в середине и вряд ли уже успеют подняться до еврокубковой зоны. Так что главную ставку команда сейчас делает на Лигу Европы.

«Севилья» точно сыграет надёжно у себя дома, будет часто атаковать. Ей не привыкать играть с сильными соперниками в еврокубке. Но и «Ман Юнайтед» не даст слабину в этом ответном матче. В похожих условиях в 1/8 клуб уже выбил «Барселону».

Так что я склоняюсь к тому, что в основное время соперники снова сыграют вничью. Возможно, дальше все-таки пройдёт «МЮ». Но за 90 минут они победителя не выявят, я считаю», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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