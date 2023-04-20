«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Лиги Европы в Италии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд».
Ставка: индивидуальный тотал «Ромы» больше 5.5 углового за 1.60.
«У «Ромы» всё пошло не по плану в первом матче. Первый час игры Моуринью делал расчёт на игру от соперника и контрвыпады, но пропустили. А когда взялись за дело, забрали мяч и действительно показали, что превосходят голландцев в классе, завершение их атак оставляло желать лучшего.
Ко всему прочему и кадровая ситуация усугубила положение вещей для римлян. В Роттердаме выбыли из строя Дибала и Эбрахам, а уже на выходных что-то с глазом произошло у Вейналдума. Двух первых в ответном матче не будет, третий – под вопросом.
Как кажется, в исходы здесь лезть не очень целесообразно, учитывая достаточно справедливые коэффициенты. Лучше, пожалуй, обратиться к статистике. Понятно, что «Рома» будет играть куда более активно и с первых минут, в отличие от матча недельной давности. Поэтому велика вероятность того, что по статистическим показателям хозяева здесь возьмут верх», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
«Оренбург» договорился с «Расингом» о выкупе Мансильи.
Джикия: никакой недооценки «Акрона» со стороны «Спартака» не было.
Смородская: РФС правильно сделал, что отказался от турнира ЦАФА.
- 20 апреля 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
17:00
-
16:00