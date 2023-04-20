«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Лиги Европы в Италии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд».

Ставка: индивидуальный тотал «Ромы» больше 5.5 углового за 1.60.

«У «Ромы» всё пошло не по плану в первом матче. Первый час игры Моуринью делал расчёт на игру от соперника и контрвыпады, но пропустили. А когда взялись за дело, забрали мяч и действительно показали, что превосходят голландцев в классе, завершение их атак оставляло желать лучшего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ко всему прочему и кадровая ситуация усугубила положение вещей для римлян. В Роттердаме выбыли из строя Дибала и Эбрахам, а уже на выходных что-то с глазом произошло у Вейналдума. Двух первых в ответном матче не будет, третий – под вопросом.

Как кажется, в исходы здесь лезть не очень целесообразно, учитывая достаточно справедливые коэффициенты. Лучше, пожалуй, обратиться к статистике. Понятно, что «Рома» будет играть куда более активно и с первых минут, в отличие от матча недельной давности. Поэтому велика вероятность того, что по статистическим показателям хозяева здесь возьмут верх», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

«Оренбург» договорился с «Расингом» о выкупе Мансильи.

Джикия: никакой недооценки «Акрона» со стороны «Спартака» не было.

Смородская: РФС правильно сделал, что отказался от турнира ЦАФА.