«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.90.

«Арсенал» и «Саутгемптон» проведут матч в рамках очередного тура АПЛ. «Канониры» уже просто не имеют права на ошибку. В последнее время клуб пару раз потерял очки и позволил «Ман Сити» приблизиться к себе. Не думаю, что у гостей тут есть шансы на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Саутгемптон» всё ещё остаётся главным претендентом на вылет в Чемпионшип. Клуб продолжает терпеть сплошные неудачи. В последних турах «святые» заработали только одно очко – 3:3 с «Тоттенхэмом». В остальных матчах коллектив безнадёжно проигрывал.

А вот «Арсенал», несмотря на своё лидерство в турнире, тоже в последних турах терпел неудачи. В двух матчах «канониры» не смогли выиграть у «Ливерпуля» (2:2) и у «Вест Хэма» (2:2). Причём в игре с «молотобойцами» клуб был близок к победе, но в концовке встречи всё-таки не смог выдержать атак соперника.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Саутгемптон Саутгемптон Кто победит в основное время? П1 X П2

Теперь ситуация у подопечных Микеля Артеты не самая лучшая в таблице. «Манчестер Сити», имеющий игру в запасе, отстаёт от лидера на четыре очка. А в следующем туре противники проведут очную встречу.

Всё это говорит о том, что «Арсенал» сейчас обязан побеждать. Думаю, последние неудачи только подстегнут команду. «Канониры» добьются уверенного выигрыша. Моя ставка – азиатская фора (-2) на «Арсенал», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

«Оренбург» договорился с «Расингом» о выкупе Мансильи.

Джикия: никакой недооценки «Акрона» со стороны «Спартака» не было.

Смородская: РФС правильно сделал, что отказался от турнира ЦАФА.