«Севилья» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «МЮ».
Ставка: проход «Севильи» за 2.41.
«Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы. Напомню, первая игра завершилась со счётом 2:2. В концовке севильцам удалось забить два гола. С тех пор обе команды в национальных чемпионатах одержали выездные победы с одинаковым счётом 2:0.
Букмекеры видят фаворитом «Манчестер». Но я так не думаю. «Севилья» ничего уже не может добиться в чемпионате. Поэтому все силы и запас энергии они могут потратить на этот матч в Лиге Европы. К тому же мы помним, что у «Севильи» колоссальный опыт побед в Лиге Европы.
А «Манчестер» бьётся за топ-4 в АПЛ – это очень сложная задача. К тому же огромное число травм у «МЮ». И защитники выбыли из строя, и полузащитники. Так что тен Хаг с трудом набирает состав.
Англичанам придётся распыляться на два турнира. А «Севилья» может сосредоточить всю свою мощь на этом матче. А футболисты у Мендилибара очень сильные и опытные, в последнее время играют всё лучше. Ставлю на проход «Севильи», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
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