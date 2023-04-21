«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Тимура Журавеля на матч АПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2.5 за 1.63.

«Арсенал» утратил своё психологическое превосходство в чемпионской гонке, сейчас у него тяжелейшая ситуация. В двух последних матчах «Арсенал» вёл 2:0, имел большое игровое преимущество, но упустил победу. Это не дело, это явно не чемпионский график, не чемпионская психология. Команде на второй тайм не хватает ни сил, ни эмоций. Это выглядит кошмарно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что эта тенденция прервётся в этом матче, поскольку «Саутгемптон» — самая слабая команда нынешнего сезона. У него временный тренер и непонятный состав. Думаю, что «Арсенал» победит, при этом сыграет «верх». Он может пропустить, но минимум забьёт два.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Саутгемптон Саутгемптон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Арсеналу» нужно раздолбать «Саутгемптон» и вернуть себе положительные эмоции в чемпионской гонке», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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