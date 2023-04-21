«Миннесота» — «Даллас»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Стэнли «Миннесота» — «Даллас».

Ставка: победа «Далласа» за 2.50.

«После того как в первом матче серии «Миннесота» в овертайме умыла «звёздных», ожидать от второй игры чего-то, кроме мстительного зверства, не следовало. Мы и не ожидали, о чём прямым текстом сообщили в своём прогнозе на второй матч. Прогноз не просто сбылся, но был «Далласом» перевыполнен, а итоговый счёт свидетельствует о том, что соперник был не просто сокрушён, но ещё, как в детских играх, накормлен землёй.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Плохо (конечно, для «лесников»), что в таком психологическом состоянии серия переезжает в Сент-Пол. Потому что справиться с раззабивавшимся и раздухарившимся «Далласом» там очень трудно. А справиться два раза подряд так и вовсе невозможно. Думаю, что в третьем матче мы услышим отголоски второй игры и, вполне вероятно, зазвучат они реквиемом по хозяевам.

«Даллас» разошёлся не на шутку – и это в данный момент главный, если не определяющий факт во всей серии. Он вообще выглядел поосновательнее «Миннесоты» даже в первом, проигранном матче. А теперь и вовсе…

Всё вышенаписанное приводит к мысли о том, что в третьем матче ничего хорошего для хозяев ждать не следует и будет он логическим продолжением второй игры. То есть получим мы достаточно результативный матч с тоталом выше 4.5, победят в котором гости. И сделают это уверенно и в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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