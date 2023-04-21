«Арсенал» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн матч АПЛ, где покажут прямой эфир

21 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «святых» оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Саутгемптон Саутгемптон Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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