«Зенит» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 22 апреля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.24.
«Зенит» и «Динамо» проведут встречу в рамках 24-го тура РПЛ. Конечно, интересный матч. Хотя я не думаю, что питерцы позволят себе потерять очки тут.
В прошлом туре команда Семака играла с «Ростовом», идущим на второй позиции. Конечно, виктория подопечных Карпина ничего сильно не поменяла бы в раскладе у лидеров – всё-таки разрыв между ними составляет девять очков. Собственно, никто выиграть и не смог. Ростовчане сдержали питерцев, но самим им забить не удалось – 0:0.
А вот «Динамо» в последнее время чередовало разные результаты. Недавно команда дважды уступила нижестоящим противникам – 0:2 с «Сочи» и 1:3 с «Краснодаром». В таблице бело-голубые уже начинают отставать от второго и третьего места. Несколько поражений окончательно похоронят шансы подопечных Йокановича на медали в этом сезоне.
В общем, сезон понемногу выходит на финишную прямую. Оба клуба не имеют права на ошибки. Особенно это касается питерцев, которые в случае нескольких неудач рискуют потерять лидерство.
Также у команды Семака в этом матче может присутствовать желание реванша. Ведь в марте динамовцы выбили «Зенит» из Кубка. Так что сегодня у сине-бело-голубых будет дополнительная мотивация. Мой вариант ставки – азиатская фора (-1.5) на «Зенит», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
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