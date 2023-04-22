«Зенит» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.30.

«Не так давно команды встречались в Кубке России, и «Динамо» сенсационно выбило петербуржцев в серии пенальти. Там всё могло решиться и в основное время, но не поставили пенальти в ворота «Зенита» за фол Клаудиньо на Тюкавине. В любом случае результат удивил. Но повторения не будет, на мой взгляд. В той встрече не принимали участия Малком и Барриос, важнейшие игроки для нынешнего «Зенита». К тому же в футбольном плане петербуржцы с того момента сильно добавили, чего не скажешь о «Динамо». Даже когда бело-голубые побеждают, впечатления от их игры не самые радужные. Только на индивидуальном мастерстве выезжают. А у «Зенита» этого самого мастерства даже больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уверен, у «Зенита» будет мощный настрой: надо отомстить «Динамо». Да и в Петербурге снова хотят заранее стать чемпионами, поэтому необходимо побеждать, тем более соперник принципиальный.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Не вижу вариантов, как такое «Динамо» может остановить «Зенит» на его поле. Ставлю на победу хозяев с форой (-1.5)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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