Джервонта Дэвис — Райан Гарсия: во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно, ставки

В ночь с 22 на 23 апреля, в рамках PPV-шоу SHOWTIME на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) пройдёт долгожданный боксёрский поединок Джервонта Дэвис — Райан Гарсия. Основной кард турнира стартует в 6:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 7:30 мск.
В России официальной трансляции поединка не будет, но её можно будет посмотреть на платформе DAZN.
Эксперты «Фонбет» считают фаворитом Джервонту Дэвиса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы Райана Гарсии оценены в 2.85. Если поединок закончится вничью, сыграет коэффициент 25.0.
Аналитики уверены, что бой не продлится всю дистанцию. Тотал больше 8.5 раунда оценили в 1.95, а тотал меньше 8.5 раунда – в 1.85. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
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