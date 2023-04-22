Джервонта Дэвис — Райан Гарсия: во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно, ставки

В ночь с 22 на 23 апреля, в рамках PPV-шоу SHOWTIME на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) пройдёт долгожданный боксёрский поединок Джервонта Дэвис — Райан Гарсия. Основной кард турнира стартует в 6:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 7:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В России официальной трансляции поединка не будет, но её можно будет посмотреть на платформе DAZN.

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом Джервонту Дэвиса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы Райана Гарсии оценены в 2.85. Если поединок закончится вничью, сыграет коэффициент 25.0.

Аналитики уверены, что бой не продлится всю дистанцию. Тотал больше 8.5 раунда оценили в 1.95, а тотал меньше 8.5 раунда – в 1.85. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

Шлеменко единогласным решением судей победил Эномото.

Бёрнс и Мухаммад подерутся на турнире UFC 288.

Павлович: у победителя нашего боя с Блэйдсом будет потенциальный шанс подраться за пояс.

Оливейра и Дариуш подерутся на турнире UFC 289.