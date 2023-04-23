«Урал» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Ростов» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«Урал» сыграет дома с «Ростовом». Ростовчане целенаправленно в недельном цикле готовились к этой встрече. «Ростов» уже вылетел из Кубка России, а «Уралу» приходится на два фронта работать — и в чемпионате, и в Кубке, ротировать состав. Гончаренко отбыл свою трёхматчевую дисквалификацию, вернётся на тренерский мостик, будет руководить командой у кромки поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» против ЦСКА в чемпионате и «Урал» против ЦСКА в Кубке — две разные команды. Если в чемпионате был агрессивный, очень настойчивый футбол с хорошими атаками, с хорошими моментами и, может быть, не совсем заслуженно проиграл «Урал» домашний матч в чемпионате, то вот в Кубке России он сыграл от обороны, но хоть и вёл в счёте, в целом армейцы были гораздо ближе к победе. Ничья — это очень хороший результат для команды Гончаренко перед ответной игрой в финале Пути РПЛ Кубка России.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

По статистике «Урал» и «Ростов» в последних пяти матчах четыре раза пробивали вариант «2-3 гола». «Ростов» почти всегда забивает, за исключением матча с «Зенитом», а у «Урала» не супернадёжная оборона, плюс «Ростов» посвежее. Думаю, что вариант «2-3 гола» в этом матче — вполне подходящий, я на нём остановлюсь. Коэффициент — 1.98», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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